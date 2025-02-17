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Царьград

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Замени, пока не промёрз. Эксперты рассказали, как часто нужно менять элемент питания в автоключе

Замени, пока не промёрз. Эксперты рассказали, как часто нужно менять элемент питания в автоключе

Даже маленькая батарейка в автоключе нуждается в регулярном вниманииАвтоключ - далеко не самый важный агрегат в обслуживании автомобиля, а потому водители нередко просто забывают регулярно менять в нём батарейку.

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