Блиновская погасила долг перед ФНС на примерно 44 млн рублей

Таким образом ее задолженность сократилась до чуть более 1,296 млрд рублей.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Блогер Елена Блиновская выплатила ФНС примерно 44 млн рублей долга, ее задолженность сократилась до чуть более 1,296 млрд рублей.