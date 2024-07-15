Блиновская погасила долг перед ФНС на примерно 44 млн рублей

Таким образом ее задолженность сократилась до чуть более 1,296 млрд рублей.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Блогер Елена Блиновская выплатила ФНС примерно 44 млн рублей долга, ее задолженность сократилась до чуть более 1,296 млрд рублей.
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