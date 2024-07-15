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Блиновская погасила долг перед ФНС на примерно 44 млн рублей

Блиновская погасила долг перед ФНС на примерно 44 млн рублей

Таким образом ее задолженность сократилась до чуть более 1,296 млрд рублей.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Блогер Елена Блиновская выплатила ФНС примерно 44 млн рублей долга, ее задолженность сократилась до чуть более 1,296 млрд рублей.

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