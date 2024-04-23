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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Левшин знать не хочет Аллу Пугачеву

Музыкант считает, что во всем виноват муж певицы Аллы Пугачевой. Известный музыкант Александр Левшин назвал имя человека, который, по его мнению, является причиной всех бед, свалившихся на певицу Аллу Пугачеву в последнее время.

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