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Ранен 31 человек. Курьер-сириец с мачете устроил резню и поджоги в Германии

Ранен 31 человек. Курьер-сириец с мачете устроил резню и поджоги в Германии

Среди пострадавших восемь детей.Вечером 28 сентября, в немецком городе Эссен 41-летний гражданин Сирии совершил серию нападений: протаранил два магазина и поджег два жилых здания.

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