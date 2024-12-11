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«След простыл, как вызвали в военкомат»: местные описали ситуацию с цыганами в Коркино

«След простыл, как вызвали в военкомат»: местные описали ситуацию с цыганами в Коркино

МК Патрулирование сняли — и все стало по-прежнему В октябре в челябинском Коркино после убийства таксистки случился народный бунт.

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Комментарии
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ВЗ
Василий Забоев
Надо было спросить у дедушки Адольфа, что надо делать с цыганами. Он знает.
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7 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Да, быть беде... как Мордюкова то в кине говорила: - &quot;...хороший ты мужик, Вова... но не ОРЁЛ!&quot; (с).
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2 час.
d
demyr150648
Наше государственное образование не соответствует понятию государства, которое заботится о благосостоянии и безопасности граждан. русским, именно русским надо соорганизовываться. Ведь скоро начнется открытая гражданская война. Среди наших племен и народов есть подлинные химерические социумы, и это в первую очередь - цыгане - охлос и социальный мусор. С другой стороны мощное и денежное сионистское  теневое правительство. Масса диаспор - непрекрытых врагов хитрых и злобных  палачей. Из них почти все - исторические противники.
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1 час.

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