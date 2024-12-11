«След простыл, как вызвали в военкомат»: местные описали ситуацию с цыганами в Коркино

Надо было спросить у дедушки Адольфа, что надо делать с цыганами. Он знает.

Да, быть беде... как Мордюкова то в кине говорила: - "...хороший ты мужик, Вова... но не ОРЁЛ!" (с).

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demyr150648

Наше государственное образование не соответствует понятию государства, которое заботится о благосостоянии и безопасности граждан. русским, именно русским надо соорганизовываться. Ведь скоро начнется открытая гражданская война. Среди наших племен и народов есть подлинные химерические социумы, и это в первую очередь - цыгане - охлос и социальный мусор. С другой стороны мощное и денежное сионистское теневое правительство. Масса диаспор - непрекрытых врагов хитрых и злобных палачей. Из них почти все - исторические противники.