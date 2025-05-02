Компания Radian Aerospace анонсировала многоразовый аппарат R3V для гиперзвуковых испытаний

Компания Radian Aerospace объявила о разработке многоразового возвращаемого космического аппарата R3V, который станет ключевым элементом для тестирования технологий будущего космоплана Radian One и коммерческих задач в области гиперзвука.
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