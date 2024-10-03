Американские индексы закрылись в среду на нулевых значениях

Американские индексы отыграли одним днем вторника растущую напряженность на Ближнем Востоке. В среду три индикатора акций США закрылись в зеленой зоне, но около нулевых значений Акции Nike упали после того, как компания снизила прогнозы на весь год в преддверии смены генерального директора.