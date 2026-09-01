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Аршавин счастлив, что смог сыграть против Месси: «Великий игрок, для которого загадок на поле не было и нет»

Аршавин счастлив, что смог сыграть против Месси: «Великий игрок, для которого загадок на поле не было и нет»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, в настоящее время работающий в «Зените» заместителем председателя правления клуба по спортивному развитию, счастлив, что смог сыграть против Лионеля Месси.

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