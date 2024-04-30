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Военные новости ★ спецоперация

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Власти Литвы поддержали идею возвращения на Украину мужчин призывного возраста

Власти Литвы поддержали идею возвращения на Украину мужчин призывного возраста

Политика киевских властей, направленная на возвращение украинских мужчин, находящихся в Европе, обратно на родину для прохождения службы, получила поддержку у литовских властей.

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