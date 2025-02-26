Путин: Россия собирается и дальше развивать силы спецопераций

Будет продолжена работа по повышению боевых возможностей подразделений Президент России Владимир Путин в поздравлении для Сил специальных операций с профессиональным праздником подчеркнул, что Россия продолжит укреплять ССО.
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