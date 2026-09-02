Китай и АСЕАН: 17 лет лидерства и новые рекорды товарооборота

Товарооборот Китая с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) впервые в истории превысил отметку в 1 триллион долларов по итогам 2025 года, достигнув 1,05 триллиона долларов (≈ 94,5 трлн рублей), что на 7,4 процента больше в годовом исчислении.