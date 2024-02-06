Секретарь СНБО: На Украине готовят инфраструктуру для самолетов F-16

На Украине подготавливают инфраструктуру для приема истребителей F-16. Об этом 6 февраля заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире местного телеканала «24 канал», передает РИА Новости.
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