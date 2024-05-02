Как правильно подготовиться к главному православному празднику – Пасхе

В четверг, 2 мая, в 12:00 состоится эксклюзивный прямой эфир из пресс-центра «МК» с иеромонахом Макарием Маркишем, который в преддверии Пасхи расскажет, как правильно отмечать главный православный праздник .
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