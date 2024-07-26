Мир может скоро "растаять": каким странам предрекают катастрофу Global Look Press/Yin Bogu/Xinhua Когда "растает" этот мир? В последние годы кажется, будто ученые только и занимаются тем, что выдают страшные прогнозы.
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