Капуста и бабки: Откуда взялись необычные названия денег в русском языке Татьяна СергееваДеньги — одна из самых важных и любимых вещей для человечества, и неудивительно, что они обросли множеством прозвищ.
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