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Проверьте вашу интуицию: 13 простых вопросов, на которые никто так запросто не ответит

Проверьте вашу интуицию: 13 простых вопросов, на которые никто так запросто не ответит

Отличаетесь ли вы чутьем и интуицией? Проверьте себя! фото: фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись» (1979)Если вы нашли на улице крупное казино или выигрышный билет по матану и не можете решить, брать или нет, потому что забыли дома свой карманный интуициеметр, не отчаивайтесь — выход есть! Он там же, где вход — вход в этот тест! Это вы удачно сюда зашли, давайте же проверим вам интуицию — быстро, безболезненно и даже приятно.

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