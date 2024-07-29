Проверьте вашу интуицию: 13 простых вопросов, на которые никто так запросто не ответит

Отличаетесь ли вы чутьем и интуицией? Проверьте себя! фото: фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись» (1979)Если вы нашли на улице крупное казино или выигрышный билет по матану и не можете решить, брать или нет, потому что забыли дома свой карманный интуициеметр, не отчаивайтесь — выход есть! Он там же, где вход — вход в этот тест! Это вы удачно сюда зашли, давайте же проверим вам интуицию — быстро, безболезненно и даже приятно.