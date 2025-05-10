В Российском футбольном союзе заявили, что судья Сергей Карасёв должен был назначить пенальти в матче «Зенит» - «Пари НН»

В этой игре петербургский клуб одержал победу со счётом 2:1 В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что судья Сергей Карасёв из Москвы должен был назначить пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом», который прошёл в Петербурге 4 мая.