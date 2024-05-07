"Не выдержу психологически": Киевлянка рассказала о переполненных ранеными бойцами больницах

Жители Украины всё чаще рассказывают о гнетущем чувстве, охватывающем страну. Так жительница Киева не смогла пройти лечение в больницы, учреждение было переполнено ранеными бойцами: "Не выдержу психологически".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии