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"Не выдержу психологически": Киевлянка рассказала о переполненных ранеными бойцами больницах

"Не выдержу психологически": Киевлянка рассказала о переполненных ранеными бойцами больницах

Жители Украины всё чаще рассказывают о гнетущем чувстве, охватывающем страну. Так жительница Киева не смогла пройти лечение в больницы, учреждение было переполнено ранеными бойцами: "Не выдержу психологически".

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