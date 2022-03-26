"Неправильный" рецепт плова за 1 час 20 минут, который идеально получится из любого риса у каждого!

Пришли за куличами, которые увидели сегодня по РенТВ?Смотрите на моем международном канале:Видеорецепт о приготовлении куличей с озвучанием на русском языке появится на моем основном канале спустя несколько дней - если вы подписаны и колокольчик нажали, то беспокоиться не о чем - вы все увидите на днях и куличи испечь, разумеется, успеете!Видели комментарии под кулинарными видео «Приготовлено неправильно!»?А сами такие комментарии писали?А что означает это правильно, неправильно? Ведь это вовсе не означает, что приготовлено плохо или невкусно! Просто приготовлено не по устоявшимся правилам.