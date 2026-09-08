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Царьград

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BBC News: 100-летний ветеран надеется прожить еще 20 лет

BBC News: 100-летний ветеран надеется прожить еще 20 лет

100-летний ветеран Альберт Малин из Вустершира, служивший на HMS Oxlip, сообщил BBC News, что надеется прожить еще 20 лет.

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