К чему привело бездействие: фонтан канализационных вод пробил асфальт на пересечении улиц Российской и Солнечной в Краснодаре

К чему привело бездействие: фонтан канализационных вод пробил асфальт на пересечении улиц Российской и Солнечной в КраснодареДыра в асфальте на проезжей части появилась на многострадальном пересечении улиц Российской и Солнечной в Краснодаре.
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