В Ленобласти мокрый снег, а в Петербурге «бабье лето». Восток области ночью 15 октября и днем во вторник накроет мокрым снегом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Ленобласти мокрый снег, а в Петербурге «бабье лето». Восток области ночью 15 октября и днем во вторник накроет мокрым снегом.