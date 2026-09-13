РИА Новости Запад был сильно возмущён двумя действиями российского президента Владимира Путина: тем, как он поборол олигархию в современной России после развала СССР, и тем, как он помог восстановить православие в стране.
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Каких олигархов,кто изгнал? Тех что в полезли в политику этих-то да, а так они все между собой там как-то порешали.
Бред.