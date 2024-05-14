Согласно хронологическим данным староверов Сибири в 1222 году для противостояния надвигающимся темным временам была создана Духовная Орден-Миссия и многие европейские историки отметили, что на Востоке появилась Орда.
Веда Словена. Чита Король и Волгана.Ч1
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Александр Николаевич
Славянская мифология – это мифы, сказки, легенды, песни, поговорки, пословицы и т.д. Это культура наших предков. Изучая её дети глубже познают и начинают понимать истоки своего характера, обычаев, традиций...
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