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Велемудр. Мир тесен.

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  • Александр Николаевич
    Славянская мифология – это мифы, сказки, легенды, песни, поговорки, пословицы и т.д. Это культура наших предков. Изуч...Веда Словена. Чит...
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    Спасибо, я видел. Позже посмотрю. Да, Вы нашли ошибку в задаче? Всего доброго.10 мифов о язычестве
  • Малик Гумеров
    Я вам отправил видео .... .10 мифов о язычестве

Веда Словена. Чита Король и Волгана.Ч1

Веда Словена. Чита Король и Волгана.Ч1

Согласно хронологическим данным староверов Сибири в 1222 году для противостояния надвигающимся темным временам была создана Духовная Орден-Миссия и многие европейские историки отметили, что на Востоке появилась Орда.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Славянская мифология – это мифы, сказки, легенды, песни, поговорки, пословицы и т.д. Это культура наших предков. Изучая её дети глубже познают и начинают понимать истоки своего характера, обычаев, традиций...
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