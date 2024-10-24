Управление энергозатратами принесло уральским металлургам почти полмиллиарда рублей

Система энергоменеджмента ММК признана эффективной по итогам внешнего аудита. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», наблюдательный аудит под руководством организации по сертификации ООО «Рустехсерт» признал эффективной систему энергетического менеджмента (СЭнМ) ММК.
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