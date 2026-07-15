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После рокового глотка он забыл о сне и перестал стареть: удивительная история советского электрика Якова Циперовича

После рокового глотка он забыл о сне и перестал стареть: удивительная история советского электрика Якова Циперовича

В 1979 году жизнь минского электрика Якова Циперовича разделилась на «до» и «после» из-за рюмки с ядом, которую ему поднесла собственная супруга.

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