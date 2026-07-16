В Калуге и Обнинске на время отключат телерадиовещание

В Калуге и Обнинске временно отключат телерадиовещание, сообщили сегодня в Минцифры. В связи с проведением плановых технических работ калужским ОРТПЦ будут отключены следующие трансляции: 21 июля в Калуге: РТРС-1 - с 06.
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