Разработан новый недорогой способ создания водоотталкивающих поверхностей из алюминия

Международная группа инженеров из Университета Райса (США) и Эдинбургского университета (Великобритания) разработала инновационный и масштабируемый метод создания текстурированных алюминиевых поверхностей с улучшенными свойствами отвода жидкости.
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