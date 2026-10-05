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Царьград

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Максим Виторган переписал 2 элитные квартиры в Москве на дочь Полину

Максим Виторган переписал 2 элитные квартиры в Москве на дочь Полину

Актер и режиссер Максим Виторган полностью избавился от столичной жилой недвижимости, официально передав права собственности своей старшей дочери Полине54-летний артист переоформил на 30-летнюю наследницу два элитных объекта в центре Москвы общей стоимостью около 100 миллионов рублей.

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