Максим Виторган переписал 2 элитные квартиры в Москве на дочь Полину

Актер и режиссер Максим Виторган полностью избавился от столичной жилой недвижимости, официально передав права собственности своей старшей дочери Полине54-летний артист переоформил на 30-летнюю наследницу два элитных объекта в центре Москвы общей стоимостью около 100 миллионов рублей.