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Общий тираж книги Симоньян «Непервая любовь» достиг отметки в 100 тысяч

Общий тираж книги Симоньян «Непервая любовь» достиг отметки в 100 тысяч

Книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» вышла тиражом 100 тысяч экземпляров менее чем за два месяца.

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