Откройте тайный рецепт, который завоюет ваши сердца!

"Тайный соус с пикантными специями". Это не просто рецепт, это приключение на кухне! Ингредиенты: 2 столовые ложки оливкового масла 1 мелко нарезанный лук 3 зубчика чеснока, измельченные 1 чайная ложка молотого кориандра 1/2 чайной ложки молотого кумина (зиры) 1/4 чайной ложки кайенского перца 1 банка (400 г) томатов в собственном соку Соль по вкусу Немного свежего базилика для украшения Приготовление: Нагреваю оливковое масло на среднем огне.