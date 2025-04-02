В ходе боевых действий в 2025 году потери ВСУ превысили 138 тысяч человек

С самого начала этого года ВС России теснят украинские войска по всем направлениям, в том числе и в Курской области, стремительно продвигаясь вперед и нанося противнику значительные потери в живой силе и технике.
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