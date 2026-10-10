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Царьград

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"Чёрная смерть" из России пойдёт по миру: В Латвии всплыло зловещее пророчество Ванги

"Чёрная смерть" из России пойдёт по миру: В Латвии всплыло зловещее пророчество Ванги

Воистину удивительно, где и как порой всплывают пророчества болгарской прорицательницы Ванги. Недавняя странная истерия на Западе по поводу "чумы в Иркутской области" обернулась тем, что экзальтированные британские таблоиды принялись взахлёб цитировать предсказание якобы авторства Ванги о том, что "чёрная смерть" пойдёт по миру.

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