"Чёрная смерть" из России пойдёт по миру: В Латвии всплыло зловещее пророчество Ванги

Воистину удивительно, где и как порой всплывают пророчества болгарской прорицательницы Ванги. Недавняя странная истерия на Западе по поводу "чумы в Иркутской области" обернулась тем, что экзальтированные британские таблоиды принялись взахлёб цитировать предсказание якобы авторства Ванги о том, что "чёрная смерть" пойдёт по миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Сбывается худшее?...
- Г Американец приеха...
- СИ Прощание с Лидией...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым