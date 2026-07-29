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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Хосе» продлил контракт с Селебрини на 5 лет с кэпхитом 18,8 млн долларов. Форвард будет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир объявил, что клуб подписал новый контракт с нападающим Макклином Селебрини .

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