"Что вы делаете, америкашечки мои?": Беглый комик в панике после прихода Трампа в Белый дом

Царьград ФОТО: © IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CN www.imago-images.de/Globallookpress "Что вы делаете, америкашечки мои?": Беглый комик Александр Незлобин в панике после прихода Трампа в Белый дом - либералам-предателям теперь и в Америке живётся неуютно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии