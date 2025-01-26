Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Проект «Пятая кол...
  • Лидия Курзаева
    Приползла , как побитая собака, к маме раны зализывать. А как  залижет опять начнёт тявкать про " чудовищные злодейст...Проект «Пятая кол...
  • Дмитрий
    Лишить можно только того кто гражданство получил. Того кто гражданин по праву рождения нельзя.Проект «Пятая кол...

"Что вы делаете, америкашечки мои?": Беглый комик в панике после прихода Трампа в Белый дом

"Что вы делаете, америкашечки мои?": Беглый комик в панике после прихода Трампа в Белый дом

Царьград ФОТО: © IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CN www.imago-images.de/Globallookpress "Что вы делаете, америкашечки мои?": Беглый комик Александр Незлобин в панике после прихода Трампа в Белый дом - либералам-предателям теперь и в Америке живётся неуютно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Во имя чего? Их гонят в дверь, а они лезут в окно. Тьфу!
Ответить
18 час.
ninikooo Митусова
Пора перебираться в Африку.
Ответить
16 час.
Леонид Руси
Незлопин, пидор, рассчитывал на бочку сгущёнки и на коробку вафлей... Ну на последнее он может рассчитывать, сучара бацилья. Платок ему нужно повязать на 8 - е марта )))
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх