"Что вы делаете, америкашечки мои?": Беглый комик в панике после прихода Трампа в Белый дом

Во имя чего? Их гонят в дверь, а они лезут в окно. Тьфу!

Леонид Руси

Незлопин, пидор, рассчитывал на бочку сгущёнки и на коробку вафлей... Ну на последнее он может рассчитывать, сучара бацилья. Платок ему нужно повязать на 8 - е марта )))