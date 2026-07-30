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Воронежские новости

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Воронежского владельца «ЭФКО» Валерия Кустов арестовали в суде Москвы

Воронежского владельца «ЭФКО» Валерия Кустов арестовали в суде Москвы

Вечером 30 июля 2026 года Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Валерия Николаевича Кустова, председателя совета директоров и основного акционера ГК «Эфко».

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