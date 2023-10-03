В Тамбове водитель "ВАЗа" сбил 67-летнюю женщину

Авария произошла в Тамбове на улице Чкалова. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 60-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21124" сбил 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево относительно направления движения легковушки.
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