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Новости Тамбова

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В Тамбове водитель "ВАЗа" сбил 67-летнюю женщину

В Тамбове водитель "ВАЗа" сбил 67-летнюю женщину

Авария произошла в Тамбове на улице Чкалова. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 60-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21124" сбил 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево относительно направления движения легковушки.

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