Участников «голой» вечеринки Ивлеевой могут привлечь за распространение порно

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что на кадрах с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой присутствуют элементы, которые могут рассматриваться как распространение порнографических материалов.
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