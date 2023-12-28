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Участников «голой» вечеринки Ивлеевой могут привлечь за распространение порно

Участников «голой» вечеринки Ивлеевой могут привлечь за распространение порно

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что на кадрах с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой присутствуют элементы, которые могут рассматриваться как распространение порнографических материалов.

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