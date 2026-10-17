Британия отрабатывает сценарий переброски войск на Украину, пишет The Times. По данным издания, уже в следующем месяце сотни британских военнослужащих отправятся в Польшу, где совместно с союзниками будут прорабатывать план размещения европейского контингента на Украине после прекращения боевых действий.