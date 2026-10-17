Британия отрабатывает сценарий переброски войск на Украину, пишет The Times. По данным издания, уже в следующем месяце сотни британских военнослужащих отправятся в Польшу, где совместно с союзниками будут прорабатывать план размещения европейского контингента на Украине после прекращения боевых действий.
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России нельзя допустить англичан на Украину, это Киевская Русь!!!!