Госсекретарь США Марко Рубио - назвал финансирование Украины тупиком и призвал к началу переговоров: Думаю, что сейчас и демократы поняли, что финансирование Украины - это финансирование в тупик, и мо

Госсекретарь США Марко Рубио - назвал финансирование Украины тупиком и призвал к началу переговоров: Думаю, что сейчас и демократы поняли, что финансирование Украины - это финансирование в тупик, и может быть даже хуже, чем в тупик.
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