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Ленинградская область, Подпорожское кольцо

Ленинградская область, Подпорожское кольцо

Подпорожское деревянное кольцо - ряд архитектурных памятников, находящихся в различной степени сохранности, в Подпорожском районе Ленинградской области, в основном - вдоль р.

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