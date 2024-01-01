Ленинградская область, Подпорожское кольцо

Подпорожское деревянное кольцо - ряд архитектурных памятников, находящихся в различной степени сохранности, в Подпорожском районе Ленинградской области, в основном - вдоль р.
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