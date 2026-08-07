Лидер "Родины" Журавлев назвал членов партии "Яблоко" национальными предателями

РИА Новости/Владимир Федоренко Лидер партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев 7 августа заявил, что партия "Яблоко" относится к национальным предателям и пытается поставить россиян на колени перед Западом.
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