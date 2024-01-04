Старый китайский рецепт: раствор, в котором любой черенок пустит первые корешки за 2 дня

Чтобы черенок быстро пустил корни, а семена — прижились, воспользуйтесь простым, проверенным годами, полностью натуральным раствором — стимулятором корнеобразования! Сработает прекрасно вместо магазинной химии.
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