Рост ваххабизма в мигрантских сообществах России нельзя списать только на зарубежное влияние После теракта в Беслане, почти каждый сказал: «Этого не должно повториться НИКОГДА».
Организаторы «малых Бесланов» прибыли с берегов Амударьи
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Виктор Борисов
В феврале 1990 года в один только в первый день резни в Душанбе было убито от полутора до двух тысяч русских самым зверским способом . Точное количество жертв установить не удалось так как городские морги были забиты изувеченными телами и российские военнослужащие организовали полевые морги в палатках за городом..все это началось после призыва общественной деятельницы Гулсухсфор Сафиевой смыть кровью русскую грязь.......кстати в настоящее время проживает в Москве и не плохо себя чувствует. Так вот этот божий одуванчик--в данный момент ей 75 смылась со своей любимой родины когда она поняла какого джина выпустила из бутылки и к чему это привело ....Все это тщательно скрывалось и местными властями и Кремлем....Погромы прекратились только тогда когда полковник Квачков начал организовывать отряды самообороны и были введены войска..хотя уже было поздно...До 1990 года русских было там 427 тысяч точнее русско язычного населения на данный момент там 15 20 тысяч русских пенсионеров влачащих жалкое существование и абсолютно никому не нужных на исторической Родине...Люди....оставшиеся в живых ограбленные изнасилованные выброшенные из квартир были вывезены в эшелонах...я в то время был офицером внутренних войск и мой сослуживец сопровождал один из этих эшелонов
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5 час.
VG
Vasily Golov
СССР.13 из 15 союзных республик производил меньше,чем потреблял на 1 жителя.Т.е.ни одна республика не могла жить независимо и суверенно. 13 из 15 республик получали субсидии для выравнивания расходов бюджета на 1 жителя.14 республик получали импорт за счет экспортной выручки РСФСР-газ,нефть,вооружения.Взяв независимость и суверенитет они одномоментно обнищали.Кто виновен в обнищании по сравнению с уровнем при СССР?Россия.Она ввела мировые цены вместо внутренних,она прекратила субсидировать расходы бюджетов..Прибалтика из ПАРАДНОГО превратилась в попрошайку у Евросоюза.До 30%бюджета субсидии.Примерно30% в бюджет переводят мигранты из Средней Азии.Полученные деньги в России.Вахабизм тут не при чем.Тут отнятая привычка. Это так решили сам народ.
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5 час.
Виктор Борисов
Проблема с мигрантами , началась не сейчас. Но с недавних пор состояние в стране начинает накалятся, мигранты не хотят жить в статусе бесправного гостя, и обычного гастробайтера, они хотят большего. Тем более их диаспоры их в этом поддерживают. По этой причине мигранты начали ввозить на территорию России своих жён и детей. И естественно количество проблем от мигрантов значительно расширилось. Многие мигранты видели в своих республиках как притесняли русских или просто слышали разговоры И теперь то-же хотят устроить в России. Женщины-мигрантки устраивают бардак в больницах, поликлиниках, садиках и школах, по наставлению диаспор - пытаются установить свои законы и правила.А ведь уже давно пора наводить порядки и бороться с этими диаспорами, ставить на место и отправлять мигрантов куда подальше. Например, запретить хотя бы ряд профессий, видов деятельности. К примеру на тех же рынках, где все эти гости массово оседают. Самое жуткое, что многие эти «детки» уже успели получить вместе с родителями документы и стать гражданами. А это значит, что самое время искать новые способы решения проблем, ставить вопросы на контроль, добавить перечень нарушений, за которые можно лишиться этого самого долгожданного гражданства, развязывающего таким оккупантам и дикарям руки
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5 час.
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