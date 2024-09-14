Организаторы «малых Бесланов» прибыли с берегов Амударьи

Виктор Борисов В феврале 1990 года в один только в первый день резни в Душанбе было убито от полутора до двух тысяч русских самым зверским способом . Точное количество жертв установить не удалось так как городские морги были забиты изувеченными телами и российские военнослужащие организовали полевые морги в палатках за городом..все это началось после призыва общественной деятельницы Гулсухсфор Сафиевой смыть кровью русскую грязь.......кстати в настоящее время проживает в Москве и не плохо себя чувствует. Так вот этот божий одуванчик--в данный момент ей 75 смылась со своей любимой родины когда она поняла какого джина выпустила из бутылки и к чему это привело ....Все это тщательно скрывалось и местными властями и Кремлем....Погромы прекратились только тогда когда полковник Квачков начал организовывать отряды самообороны и были введены войска..хотя уже было поздно...До 1990 года русских было там 427 тысяч точнее русско язычного населения на данный момент там 15 20 тысяч русских пенсионеров влачащих жалкое существование и абсолютно никому не нужных на исторической Родине...Люди....оставшиеся в живых ограбленные изнасилованные выброшенные из квартир были вывезены в эшелонах...я в то время был офицером внутренних войск и мой сослуживец сопровождал один из этих эшелонов

VG Vasily Golov СССР.13 из 15 союзных республик производил меньше,чем потреблял на 1 жителя.Т.е.ни одна республика не могла жить независимо и суверенно. 13 из 15 республик получали субсидии для выравнивания расходов бюджета на 1 жителя.14 республик получали импорт за счет экспортной выручки РСФСР-газ,нефть,вооружения.Взяв независимость и суверенитет они одномоментно обнищали.Кто виновен в обнищании по сравнению с уровнем при СССР?Россия.Она ввела мировые цены вместо внутренних,она прекратила субсидировать расходы бюджетов..Прибалтика из ПАРАДНОГО превратилась в попрошайку у Евросоюза.До 30%бюджета субсидии.Примерно30% в бюджет переводят мигранты из Средней Азии.Полученные деньги в России.Вахабизм тут не при чем.Тут отнятая привычка. Это так решили сам народ.