ТАСС: в России разработали беспилотное "летающее крыло", несущее ракеты

Российские инженеры разработали новый беспилотный летательный аппарат в форме "летающего крыла", обладающий высокой грузоподъемностью и прочностью, предназначенный для разведывательных операций и нанесения ракетных ударов.
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