Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Михаил Е
    А теперь угадайте кто глава исполнительной власти, кто делать должен.ПУТИНУ ЛИЧНО ОЗВУ...
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Гоп-стоп пошёл не по плану

Гоп-стоп пошёл не по плану

Александр Роджерс Хотите описание СВО, как оно выглядит со стороны (в художественных образах)? Их есть у меня!Итак, вводные.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
А  еще  подойдет  такая  метафора  из  дикой  природы...Огромный  бегемот  вышел  из  речки  пощипать  травку...На  бегемота  напали  5  львов...3  запрыгнули  на  спину ,  2  пытались  схватить  за  ноги...  Но  тучный  бегемот  ,  не  обращая  внимание  на  хищников  , спокойно  пошел  в  свою  реку со  львами  на  спине...И  львы  убежали  ,  опасаясь  крокодилов...Так  и  огромная  Россия  стряхнет  с  себя  мелких  шавок  ,  вцепившихся  *в  штанину*...В  дикой  природе  быть  огромным  и  сильным  -  важное  преимущество.
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