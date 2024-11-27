Гоп-стоп пошёл не по плану

ВА

Владимир Акулов

А еще подойдет такая метафора из дикой природы...Огромный бегемот вышел из речки пощипать травку...На бегемота напали 5 львов...3 запрыгнули на спину , 2 пытались схватить за ноги... Но тучный бегемот , не обращая внимание на хищников , спокойно пошел в свою реку со львами на спине...И львы убежали , опасаясь крокодилов...Так и огромная Россия стряхнет с себя мелких шавок , вцепившихся *в штанину*...В дикой природе быть огромным и сильным - важное преимущество.