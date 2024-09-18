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Семья мигрантов, чей сын стрелял по девочкам в Магнитогорске, пожаловалась на негатив

Семья мигрантов, чей сын стрелял по девочкам в Магнитогорске, пожаловалась на негатив

Им предложили делом опровергнуть плохое мнение о них. Реакция приезжих. Родители подростка, выстрелившего в девочку из "игрушечного" пневматического пистолета, предъявили "Русской Общине" за публикацию о случившемся.

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