Семья мигрантов, чей сын стрелял по девочкам в Магнитогорске, пожаловалась на негатив

Им предложили делом опровергнуть плохое мнение о них. Реакция приезжих. Родители подростка, выстрелившего в девочку из "игрушечного" пневматического пистолета, предъявили "Русской Общине" за публикацию о случившемся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии