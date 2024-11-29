«Внебрачный сын» Киркорова раскрыл, как Хлебникова спасла от смерти коллегу

«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова, певец Александр Матвеев рассказал NEWS.ru, как певица Марина Хлебникова помогла ему во время болезни его коллеги по юмористическому коллективу «ЭКС-ББ» Александра Калинина.
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