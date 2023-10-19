Члены СПЧ ООН бойкотировали выступление представителя США

Многие участники заседания Совета ООН по правам человека в Женеве бойкотировали выступление посла США Мишель Тейлор, соответствующее видео опубликовал 18 октября в своих соцсетях журналист Ахмед Сулейман.
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