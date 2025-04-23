США готовят «горькую пилюлю» для Украины: план урегулирования предполагает признание Крыма российским

ЛОНДОН, 23 апреля, ФедералПресс. В преддверии встречи в Лондоне, запланированной на 23 апреля, стало известно о разработанном США плане урегулирования украинского конфликта, который предусматривает ряд уступок со стороны Киева.
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