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США готовят «горькую пилюлю» для Украины: план урегулирования предполагает признание Крыма российским

США готовят «горькую пилюлю» для Украины: план урегулирования предполагает признание Крыма российским

ЛОНДОН, 23 апреля, ФедералПресс. В преддверии встречи в Лондоне, запланированной на 23 апреля, стало известно о разработанном США плане урегулирования украинского конфликта, который предусматривает ряд уступок со стороны Киева.

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